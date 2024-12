Riflettori accesi su “Costellazioni di Roma”

Riceviamo e pubblichiamo – All’inizio dello scorso anno , di fronte alla visione di alcune opere di #PietroRuffo, gli ho chiesto di realizzare una mostra per #PalazzoEsposizioni (attualmente in corso). Ha realizzato un allestimento di grande impatto che indaga sulle stratificazioni della presenza dell’uomo, nel respiro lungo dei tempi della Terra. “L’ultimo meraviglioso minuto” ispirato dalle suggestioni del testo di #RebeccaWraggSykes su Neandertal.

Ora, su progetto dell’#Assembleacapitolina, con il patrocinio di #RomaCapitale e l’impegno del sindaco Roberto Gualtieri, #PietroRuffo con l’opera «Costellazioni di Roma» veste i silos del cantiere della metro C, con un potente effetto artistico urbano.

L’opera è la prima delle sei che si alterneranno ogni quattro mesi, elaborate da artisti selezionati dal comitato scientifico.