Inflazione, Istat, a novembre sale all’1,3%

Secondo i dati definitivi di novembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,3%, da +0,9% del mese precedente.

“Una gelata sul Natale. Questo autunno caldo sul fronte dei prezzi, dato che colpisce spese obbligate come i prodotti alimentari e il carrello della spesa, rischia di frenare, perlomeno per i ceti meno abbienti, i consumi di beni non necessari come quelli tipicamente natalizi! Purtroppo, infatti, non solo si è interrotto un andamento virtuoso che, per entrambe le voci, durava da 18 mesi, dal febbraio 2023, ma la cosa più allarmante è il carrello della spesa ha preso il volo quasi quadruplicando in appena 3 mesi, da +0,6% di agosto a +2,3 di novembre, e anche i prodotti alimentari, nello stesso periodo, sono decollati da +0,9 a +2,8%, ossia oltre 3 volte. Unica magra consolazione è il lieve attenuamento dell’inflazione rispetto al dato provvisorio e il fatto che cali su base congiunturale ” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se l’inflazione tendenziale pari a +1,3% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita complessivamente pari a 448 euro su base annua, è grave che ben 256 euro in più se ne vadano solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e addirittura 276 per il carrello della spesa, una vera e propria stangata. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 397 euro, ma 226 euro sono soltanto per cibo e bevande e 247 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media, invece, il carrello ora costa 192 euro in più” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di novembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 177 226 256 +2,8 Bevande alcoliche e tabacchi 12 16 16 +2,3 Abbigliamento e calzature 10 14 17 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -24 -26 -26 -0,6 Mobili, articoli e servizi per la casa 7 8 9 +0,5 Servizi sanitari e spese per la salute 20 23 23 +1,4 Trasporti -21 -31 -34 -0,6 Comunicazioni -49 -64 -71 -5,5 Ricreazione, spettacoli e cultura 23 32 41 +1,9 Istruzione 6 9 17 +2,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 63 90 108 +3,4 Altri beni e servizi 72 100 93 +2,8 TOTALE RINCARO ANNUO 295 397 448 +1,3 CARRELLO DELLA SPESA 192 247 276 2,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati