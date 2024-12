Asl Roma 4, Giornata della salute a Cerveteri

Il nuovo anno si aprire all’insegna della salute e della prevenzione per gli utenti del distretto 2 della Asl Roma 4. I professionisti dell’azienda sanitaria locale saranno in piazza a Cerveteri sabato 11 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per promuovere corretti stili di vita e offrire gratuitamente screening, consulti e vaccini.

“Per essere più vicini ai nostri utenti – ha spiegato il Direttore del Distretto sanitario 2 Asl Roma 4, la dottoressa Alessandra Petruio – abbiamo deciso di organizzare un momento di prevenzione e salute dedicato a tutti. Porteremo in piazza tanti servizi adatti alle diverse fasce d’età e sarà l’occasione non sono per effettuare screening e vaccini ma anche per ricevere informazioni su corretta alimentazione e stili di vita sani”.

Il polo sanitario sarà allestito a via Fontana Morella 84 a Cerveteri e saranno presenti i seguenti servizi:

Screening diabetologico con l’equipe della Diabetologia

Screening maculopatia e retinopatia diabetologia con l’equipe della Uosd Oculistica e i volontari dell’Adiciv

Screening dell’aneurisma celebrale a cura dell’equipe della UOC Cardiologia

Screening colon retto a cura del Servizio Screening Oncologico

Servizio Vaccinazioni a cura della UOC Attività di Prevenzione Rivolte alla Persona

Misurazione dei parametri vitali a cura del personale DAPSS

Ambulatorio della Sedentarietà a cura del Servizio SISP

Ambulatorio della Prevenzione dell’Obesità e del Sovrappeso a cura del Servizio Sian

Servizio prevenzione incidenti domestici e stradali a cura del Servizio SISP

Centro Antifumo

Consultorio familiare a cura dell’equipe della UOC Tutela Salute Donna, coppie, prevenzione età evolutiva, soggetti fragili ed immigrati

Sarà presente anche il Gruppo di Cammino aziendale che promuoverà una camminata a partire dalle ore 10.30.

La mattinata è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Cerveteri, le associazioni del territorio e la Croce Rossa Italiana.

“Ringrazio tutti, dal Comune ai nostri operatori, perché rendono possibili le Giornate della Salute – ha dichiarato il Direttore Generale ff, dottor Roberto Di Cicco – In queste occasioni si concretizza il valore della medicina di prossimità, resa possibile solo grazie alla forte sinergia tra le istituzioni e le associazioni del territorio che lavorano insieme per il benessere della collettività. Invito la cittadinanza ad aderire e partecipare attivamente”.