XV municipio, c’è il presepe vivente

A Cesano è alle viste il “Presepe Vivente”, iniziativa curata da Argillteatri con il contributo del XV Municipio che invita a riscoprire il piacere del gioco autentico, semplice e creativo. Un laboratorio che prenderà vita sabato 21 e domenica 22 dicembre a Cesano di Roma, che nasce con l’intento di far rivivere i giochi e i giocattoli di una volta, quelli dei nostri nonni, in cui l’immaginazione e la fantasia erano i veri protagonisti. In allegato comunicato stampa, locandina e una foto della scorsa edizione.

21 dicembre 2024

Piazza Francesco Caraffa

Ore 15.30 – Crea la tua Stella Cometa.

Laboratorio di costruzione giocattoli in legno per ragazzi

22 dicembre 2024

Ore 15.30 Un Presepe Vivente

Spettacolo itinerante lungo Borgo di Sopra fino a Piazza Caraffa