Una nuova automobile e controlli aerei con i droni: 20mila euro per la polizia locale di Cerveteri

“Un finanziamento di 20mila euro per dotare la Polizia Locale di Cerveteri di strumentazioni tecnologiche innovative per prevenire e reprimere in modo più efficace ed immediato illeciti all’interno del territorio comunale”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, nell’annunciare alla cittadinanza la positiva partecipazione da parte dell’Ente al bando regionale che stanziava fino a 2milioni di euro “Polizia 4.0” e del quale in questi giorni sono state pubblicate le graduatorie.

Nel dettaglio, il Comune di Cerveteri attraverso questo finanziamento, che vede la compartecipazione dell’Ente per 4mila euro, potrà dunque acquistare una nuova autovettura che andrà ad implementare il parco-auto a disposizione del Comando di Polizia Locale e potrà consentire a due agenti di seguire un corso finalizzato al conseguimento del patentino per l’utilizzo di droni.

“Come sempre il nostro Comune partecipa a tutti i bandi pubblicati da Enti sovracomunali – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – moltissimi dei quali ci consentono sempre di introitare finanziamenti utili ad avviare nuovi progetti, opere, iniziative e campagne di vario genere. ‘Polizia Locale 4.0’ è proprio uno di questi. Si tratta di un contributo estremamente importante per la nostra Polizia Locale e per Cerveteri, un territorio che oltre al Capoluogo e alle Frazioni più grandi, ovvero Marina di Cerveteri e Valcanneto, si caratterizza per un’estensione territoriale davvero importante. Oltre alla possibilità di acquistare un’ulteriore macchina, l’aspetto più importante ed anche innovativo, è quello relativo all’acquisto di un drone, che con i due agenti che saranno debitamente formati per il suo utilizzo, potremo utilizzare per effettuare riprese aeree e dettagliate, in particolar modo nelle zone di campagna e quelle boschive, per andare ad individuare con maggiore rapidità illeciti che siano essi di tipo urbanistico che ambientale. Sarà inoltre estremamente utile per giungere, seppur in maniera virtuale, con tempestività sui luoghi di eventuali emergenze, come in caso di incendi o di disagi causati dal maltempo”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – mi complimento con la Comandante di Polizia Locale, Commissario Capo Cinzia Luchetti e con tutto il Comando dei Vigili, che insieme all’Assessore Francesca Appetiti hanno seguito l’intero iter burocratico, dalla partecipazione al bando sino all’ottenimento, avvenuto in questi giorni, del contributo”.