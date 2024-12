Il passato non si dimentica

Ieri e l’altroieri ditribuzione straordinaria di prodotti nei quattro quadranti di Roma per alleviare la crisi dei romani più deboli insieme a Associazione Salvabebè – Salvamamme.

Oggi pomeriggio il Premio Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori con tante belle realtà romane che non si arrendono. Alle 17 a Piazza di Pietra malgrado sciopero trasporti e pioggia

(ma come diceva qualcuno la rivoluzione non è una cena di gala…)

Domani un altro frutto del premio dello scorso anno. Il sito Memoria Monteverdina per non perdere nemmeno una virgola della storia del nostro bel quartiere!

Roma Best Practices Award

Memorie. Una città, mille storie