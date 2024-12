Tombola “Lis” il 16 a Ladispoli

Al Centro Anziani di via Trapani per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con la tombolata inclusiva in Lis, la lingua dei segni.

“L’appuntamento – ha sottolineato Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando al progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”- è per lunedì 16 dicembre alle ore 17:30 al Centro Anziani di via Trapani che è diventato un importante punto di aggregazione per le persone sorde del territorio. Sempre qui, per una maggiore inclusione tra sordi e udenti, si è svolto un corso di sensibilizzazione sulla Lingua Italiana dei Segni. Invitiamo, quindi, tutti a partecipare alla tombolata inclusiva in Lis per festeggiare insieme l’arrivo del Natale”.

“Ladispoli – ha concluso Cecchini – prosegue nel suo percorso di inclusione per le persone sorde. In questi giorni, grazie all’app E-Lisir, fornita dalla società Evoluzione Lis S.r.l, gli uffici comunali, le farmacie, la biblioteca comunale e la polizia locale saranno resi accessibili alle persone sorde. Il servizio, già in funzione presso l’Urp, permette per mezzo di tablet e in tempo reale, di aiutare la persona sorda con una chiamata da remoto in video ad un interprete LIS, in modo tale da relazionarsi in totale autonomia. Infine l’”App Municipium”, in collaborazione con “Emergenza Sordi” associazione presieduta da Luca Rotondi, che consente alle persone sorde di poter contattare in tempo reale la Polizia locale in totale autonomia, per qualsiasi emergenza”.