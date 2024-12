Rai Kids al Sottodiciotto film festival di Torino

Dalla festa di “Hello Kitty” ai 25 anni de “La Melevisione”. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra il “Sottodiciotto Film Festival & Campus” e Rai Kids, la direzione Rai dedicata ai giovanissimi. Dal 12 al 15 dicembre, al cinema Massimo di Torino, ci saranno diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli, con alcuni dei protagonisti delle serie animate più amate in onda su Rai Yoyo, Rai Gulp e RaiPlay.

Sabato 14 dicembre, alle ore 16, nella Sala 1 del cinema Massimo di Torino, Rai Kids proietterà tre episodi della serie animata “Hello Kitty Superstyle!” alla presenza dell’amata icona giapponese, che accoglierà bambini e adulti, a disposizione per foto e saluti. Per tutti i bambini in sala ci sarà anche una speciale merenda e tante sorprese. In questa nuova serie divertente e ricca di azione, Hello Kitty è un’amica speciale per tutti gli abitanti di Cherry Town, il personaggio dal cuore gentile che non si ferma davanti a nulla per aiutare i suoi amici e farli sorridere. Per affrontare le sfide di ogni giorno, Hello Kitty si trasformerà di volta in volta in atleta, detective, esploratrice o cuoca, la fiducia e la positività saranno i super poteri che lei utilizzerà durante le emozionanti avventure con i suoi amici, riportando l’armonia e il sorriso in tutta Cherry Town.

Domenica 15 dicembre ci sarà un doppio appuntamento. Alle ore 18, nella sala 2 del Cinema Massimo un omaggio al grande illustratore Quentin Blake, famoso nel mondo per i suoi libri per bambini e ragazzi. L’autore inglese ha illustrato oltre 300 libri e ha ottenuto un successo internazionale grazie ai disegni presenti nei libri di Roald Dahl. In onore di questo grande autore, che nel 2002 vinse il premio Hans Christian Andersen per il suo contributo alla letteratura per l’infanzia, Rai Kids propone due speciali animati, diretti da Gerrit Beekers e Massimo Fenati e prodotti dalla Aardman, trasmessi sul primo canale della BBC e destinati a Rai Yoyo. Si tratta de “La signora Armitage a ruota libera” e di “Snuff il paggio”.

Sempre domenica ci sarà l’attesa celebrazione per “La Melevisione”, la storica trasmissione per bambini della Rai, per cui ricorre il 25° anno dalla prima messa in onda, con le sue oltre 2000 puntate, 250 canzoni e 754 filastrocche. Tutti gli abitanti del Fantabosco sono pronti a festeggiare con i piccoli e grandi amici di Città Laggiù. Appuntamento alle ore 17.30, al Museo della Radio e della Televisione Rai in Via Verdi, 16 con una parte del cast artistico e tecnico dell’amata serie. Ci saranno, tra gli altri, Strega Varana (Zahira Berrezouga), Re Quercia (Diego Casale), Fata Lina (Paola Caterina D’Arienzo), Lupo Lucio (Guido Ruffa), Gnoma Linfa (Olivia Manescalchi) e Gnomo Ronfo (Giancarlo Judica Cordiglia). Per gli appassionati sarà l’occasione per fare foto e far firmare autografi. I protagonisti si sposteranno poi nella vicina Sala 3 del Cinema Massimo di Torino per assistere tutti insieme, dalle ore 18, alla proiezione di due storiche puntate della serie, “Il natale dei bambini cattivi” e “Dolce desideri”.

La mattina di lunedì 16 dicembre, al cinema Fratelli Marx, in anteprima per le scuole, sarà presentato il film “AcquaTeam Missione Mare”. L’opera, diretta da Riccardo Mazzoli, fa seguito alla serie di speciali in animazione con scene dal vivo ideata in Italia dal produttore Federico Fiecconi e divenuta co-produzione internazionale della milanese GraFFiti Creative insieme a Rai Kids e agli studi internazionali Toonz Media Group (India) e Telegael (Irlanda). L’AcquaTeam, capitanato in animazione dalla coppia Otty e MarySun, salpa dalla base sulle coste della Sardegna sull’ipertecnologico e super-ecologico “Catamarino”, per una crociera intorno al mondo, verso il Mare Artico, poi l’Oceano Pacifico, e infine nuovamente il nostro Mar Mediterraneo. Alla fine della proiezione, la vera MarySun, ovvero Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice Tv, saluta il pubblico ricordando l’’importanza della conoscenza e della tutela del mare.

Nel pomeriggio del 13 dicembre, il direttore di Rai Kids Luca Milano consegnerà alla scuola vincitrice la targa Rai Kids del cortometraggio selezionato per la sezione Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie del Concorso Scuole della XXV edizione di Sottodiciotto. Non mancheranno infine nel corso dell’intera manifestazione masterclass e incontri per gli alunni delle scuole con professionisti Rai.