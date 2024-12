“Eccellenze dello Sport” a Cerveteri

“Dall’atletica leggera alla ginnastica ritmica, dal nuoto alla scherma, che siano sport di squadra o individuali, anche in questo 2024 sono stati davvero tanti gli atleti e le atlete e le associazioni di Cerveteri che hanno brillato nella propria disciplina, portando lustro alla nostra città in tutta Italia e in molti casi anche a livello internazionale.

Proprio per questo, sabato 21 dicembre alle ore 11:00, li premieremo in occasione di una cerimonia pubblica dal titolo ‘Eccellenze dello Sport’, giunta alla sua seconda edizione e che si pone l’obiettivo non soltanto di ringraziarli pubblicamente, ma anche di dare loro modo di farsi conoscere dagli altri sportivi del territorio e più in generale dalla cittadinanza tutta.

Un’iniziativa che insieme alla Presidente della Consulta dello Sport di Cerveteri Roberta Mariani, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo fortemente voluto replicare al termine di quest’anno che tante volte ha visto atleti di Cerveteri primeggiare nelle più disparate competizioni sportive provinciali, regionali e nazionali. Anche quest’anno, testimonial dell’evento sarà Antonella Bellutti, un’atleta straordinaria, campionessa olimpionica di ciclismo su pista e nostra concittadina”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Dall’atletica leggera alla ginnastica ritmica, dal nuoto alla scherma, dal calcio alla pallacanestro, passando per la mountain bike, l’equitazione, il taekwondo, la boxe e tante altre discipline – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sono davvero tanti gli atleti che saranno premiati appartenenti ad oltre trenta associazioni sportive del territorio. Una mattinata dunque in cui non soltanto li ringrazieremo per i grandi risultati raggiunti, ma anche, speriamo, saremo da sprone per tanti altri giovani ragazzi ad avvicinarsi allo sport”.

“Novità di quest’anno – prosegue il Sindaco Gubetti – è che premieremo non solamente gli atleti e le associazioni che hanno conseguito vittorie o posizioni di prestigio nelle varie competizioni, ma daremo un riconoscimento ufficiale a tutte quelle realtà già iscritte alla Consulta dello Sport che si impegnano nella valorizzazione e nella promozione dello sport in città: al di fuori dei risultati conseguiti o delle competizioni a cui hanno preso parte, ogni giorno vincono il campionato più bello e più importante che ci sia, ovvero quello di aver offerto aggregazione e unione ai giovani di Cerveteri”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare la Presidente della Consulta dello Sport Roberta Mariani, per il grande lavoro che sta svolgendo in qualità di Presidente nel promuovere lo sport ma soprattutto nel fare rete e da collante tra le moltissime realtà sportive della nostra città. Alla cittadinanza tutta, il mio invito a partecipare all’evento per complimentarsi con i tantissimi atleti che saranno premiati, con l’auspicio che questi anche nel prossimo anno possano brillare nelle loro categorie, ma soprattutto che continuino a vivere lo sport con gli stessi sentimenti di amore e passione che li hanno guidati sino ad oggi”.