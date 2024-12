Passeggiata di Natale con i Golden Retriever. È in programma a Viterbo per domenica 15 dicembre l’iniziativa organizzata dagli Amici dei Golden Retriever, aperta a tutti gli altri cani, di razza e non, e a tutti gli amanti dei cani. L’appuntamento è alle ore 10,30 al Sacrario. Questo il percorso: via Marconi, piazza del Teatro, corso Italia, via Saffi, via Cavour, piazza del Comune, via San Lorenzo, piazza San Lorenzo (Duomo) e ritorno al Sacrario.