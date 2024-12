Canale Monterano, ufficio anagrafe e stato civile con nuovo orario

Informiamo i cittadini che, a partire da oggi e fino al 3 gennaio 2025, sarà in vigore un nuovo orario di apertura al pubblico dell’ufficio anagrafe e stato civile.

Lo sportello seguirà il seguente orario:



– lunedì: 10-12

– martedì: chiuso

– mercoledì: 10-12

– giovedì: 10-12

– venerdì: 10-12



Si specifica che durante l’apertura sarà possibile effettuare pratiche per il cambio di residenza, richiedere certificati anagrafici e di stato civile, sottoscrivere atti notori e richiedere autentiche.



Per quanto riguarda le altre tipologie di servizio è preferibile concordare un appuntamento da richiedere o per e-mail all’indirizzo info@comune.canalemonterano.rm.it oppure chiamando il numero 069962401 (int.13).



Si ricorda che per il rilascio delle carte di identità eletrroniche (CIE) è necessario richiedere appuntamento tramite il sito ministeriale AGENDACIE: per coloro che avessero difficoltà è a disposizione l’URP il martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00