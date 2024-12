Città metropolitana, incontro col Coni

A Palazzo Valentini la Consigliera delegata dal Sindaco Roberto Gualtieri a Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia di Città metropolitana di Roma Capitale ha incontrato, insieme al Capo di Gabinetto CMRC, Francesco Nazzaro, Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI.

“Un importante momento di confronto – ha dichiarato Pieretti – per capire come implementare la pratica sportiva nei Comuni della provincia di Roma, con particolare riferimento ai territori – oltre 60 Comuni – al centro del progetto PUI Sport, che prevede la riqualificazione e la rigenerazioni di impianti sportivi fondamentali per la crescita e il benessere delle nostre comunità, con particolare riguardo all’accessibilità e all’efficientamento energetico”.