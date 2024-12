Arriva Babbo Natale a Cerveteri, sabato e domenica animazione per bambini nel villaggio di Piazza Aldo Moro

Due giorni di animazione, palloncini, musica e intrattenimento per i bambini. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, nel villaggio di Piazza Aldo Moro, arrivano Babbo Natale e i suoi Elfi. Un appuntamento che si ripeterà ogni sabato e domenica e a partire da lunedì 23 dicembre, tutti i giorni fino al termine delle festività natalizie. L’appuntamento, è a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 18:00.

“Settimana scorsa, in concomitanza della Festa dell’Olio Nuovo e del Giorno dell’Immacolata Concezione, abbiamo acceso le luminarie natalizie di Piazza Aldo Moro: bellissimi soggetti a tema natalizio che in questi giorni stanno richiamando in tanti per un selfie o una foto all’interno della Casa di Babbo Natale, della bellissima carrozza o ai piedi dell’Albero di Natale – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – in questi giorni, si stanno posizionando ulteriori luminarie, dalla scalinata che conduce a Piazza Santa Maria al Parco della Rimembranza, oltre a quelle che posizioneremo nelle Frazioni, dalle più grandi alle più piccole. Proprio all’interno del Villaggio Natalizio di Piazza Aldo Moro, come ogni anno abbiamo organizzato dei pomeriggi di divertimento per i bambini, con Babbo Natale e i suoi Elfi che dispenseranno allegria e divertimento. Si comincia sabato 14 e domenica 15 dicembre, poi il weekend successivo e a partire da lunedì 23 dicembre tutti i giorni fino all’Epifania”.