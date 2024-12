L’Alberghiero alla Festa dell’Olio di Cerveteri

E’ giunta alla XV Edizione la “Festa dell’olio nuovo” che si è svolta a Cerveteri dal 6 all’8 dicembre: convegni, stand gastronomici, esposizione di prodotti tipici e molto altro, nel centro storico di Cerveteri fra Piazza Santa Maria, Piazza Aldo Moro, via Roma e Piazza Risorgimento. Un appuntamento divenuto negli anni un’imperdibile occasione di incontro e confronto fra produttori ed operatori del settore, grazie alla collaborazione di vari Enti istituzionali, a partire dall’Amministrazione comunale, ma anche da Associazioni come “We For You”, “3.0” e “Cascatelle”. Quest’anno l’iniziativa ha visto la presenza di un affollatissimo stand dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. “Abbiamo voluto prendere parte alla Festa non solo perché rappresenta un’esperienza di arricchimento formativo e culturale – ha sottolineato la Prof.ssa Rosa Torino, Docente di Diritto dell’Alberghiero di via Federici, Funzione Strumentale per le Attività di Orientamento insieme al Prof. Carlo Narducci, e promotrice dell’evento – ma anche perché i nostri studenti hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova “sul campo”, con uno splendido show-cooking, accogliendo gli ospiti e traducendo le conoscenze apprese in aula in attività pratiche a contatto con il pubblico. Desidero ringraziare le autorità cittadine, l’Associazione “Cascatelle” e tutti i soggetti che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa, a partire naturalmente dagli allievi degli Indirizzi di Enogastronomia ed Accoglienza Turistica e dai loro docenti Prof.ssa Giovanna Albanese, Prof. Renato D’Aloia, Prof. Marco Erra, Prof. Salvatore Esposito e Prof. Domenico Falzarano. La Festa dell’Olio Nuovo – ha aggiunto la Prof.ssa Torino – rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini di Cerveteri e da quelli di tutto il litorale a nord di Roma, ma negli anni si è dimostrata capace di attrarre moltissimi turisti da ogni parte del nostro Paese grazie alla bellezza del territorio cerite e alla ricchezza del suo patrimonio storico-artistico e culturale”.

“Moltissime persone si sono avvicinate con curiosità al nostro stand – ha aggiunto il Prof. Salvatore Esposito, Docente di Enogastronomia dell’Alberghiero di via Federici – talvolta confessandoci con nostra sorpresa di non conoscere a fondo le attività dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. Anche per questo motivo abbiamo dunque voluto mostrare, grazie alla collaborazione degli studenti, alcune preparazioni offerte poi ai cittadini, non trascurando l’aspetto teorico. Prima della degustazione abbiamo infatti illustrato la differenza fra una pasta industriale e una artigianale come quella prodotta dall’Azienda di Ponzano Romano che ci ha fornito il suo supporto, “LA MIA PASTA”, caratterizzata da un rigoroso controllo della filiera, dalla semina alla distribuzione. Per esaltare le proprietà organolettiche delle materie prime e i sapori naturali di un prodotto con trafilatura al bronzo, ad essiccazione lenta, abbiamo proposto al pubblico due ricette tipiche della cucina italiana come la pasta al pomodoro fresco e la pasta aglio, olio e peperoncino. Ringraziamo l’Azienda dei Fratelli Troiani e l’Associazione Cascatelle, attenti a valori irrinunciabili come la sostenibilità e il consumo responsabile, ma anche la Prof.ssa Rosa Torino, promotrice di questa importantissima iniziativa di orientamento che è riuscita a dare visibilità al nostro Istituto contribuendo a diffonderne la conoscenza nel territorio. Un grazie sentito anche al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che ci ha voluto onorare con una visita al nostro stand”.

E al termine della tre giorni, come premio finale, è stata consegnata agli studenti dell’Alberghiero una Targa di Merito come riconoscimento della loro competenza e professionalità.

“Gli allievi e lo Staff dell’Istituto Alberghiero stanno tenendo alta la bandiera di Ladispoli con la loro arte di cucinare le eccellenze del territorio. – ha sottolineato la Delegata all’Arte del Comune di Ladispoli Felicia Caggianelli – Un vero onore portare, in qualità di Delegata all’Arte, il saluto dell’Amministrazione comunale ad un Istituto che rappresenta il fiore all’occhiello di tutto il litorale”.

Appuntamento al prossimo anno.