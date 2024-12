Danone Cup, vincerà l’amicizia

Da sempre lo sport è accompagnato dalla fatica assieme l’elemento imprescindibile per far funzionare le cose in campo, il gioco di squadra senz’altro ma anche l’amicizia, quell’amicizia che spesso lega delle squadre sconosciute per poi diventare fedeli amiche come nel caso dell’Anguillara under dodici che più volte ci ha raccontato quanto le ragazze si siano divertite sui pullman oppure nelle stanze d’albergo prima e dopo l’incontro in particolare quell’episodio in cui la squadra avversaria invece di esultare contro la loro perdita le ha consolate visto il torneo molto importante a cui avevano partecipato, creando quel clima fertile alla amicizia che ha dato luogo a rapporti più stretti e personali .Pertanto l’esperienza di Tortoreto ha unito le ragazze più che mai, ma c’è una prova più grande ora da affrontare, ci racconta la dirigente Annarita Ancillai, soprannominata la mamma della squadra per il suo sostegno continuo verso di loro, Annarita parla cosi all’Agone della Danone cup o Danone Nations cup (DNC) affermando che è una competizione calcistica che si svolge annualmente dedicata alla categoria under dodici, fondata negli anni duemila su iniziativa della multinazionale francese Danone e viene considerata come la coppa del mondo per i ragazzi dai dici ai dodici anni di età, grazie al patrocinio della FIFA. Questa competizione è anche molto diversa dalle precedenti affrontate perché di fatto non è un torneo ma un vero e proprio campionato , in questo caso tutto al femminile .La pressione , ci spiega la dirigente Annarita Ancillai, è molto alta, le ragazze avvertono l’importanza dell’incontro ma rinfrescando le parole del mister espresse qualche tempo fa ,è necessario ricordare che , prima di tutto le ragazze devono apprezzare il gioco, il divertimento e poi senz’altro avverrà il risultato, qualsiasi sia l’esito di ogni partita prima di tutto è importante che le ragazze siano contente di loro stesse.

La Danone Cup sarà sicuramente un ottima vetrina per le nostre calciatrici e chissà anche occasione di divertimento, per fare nuove amicizie a cominciare dalle quattro nuove entrate già perfettamente amalgamate nel gruppo che vedremo forse esordire in queste giornate che vado ad elencare:

Asd Angillara Calcio- Canottieri Roma

Asd Angillara calcio -Grifone gialloverde

Asd Anguillara calcio -Roma calcio femminile.

Ilaria Morodei

Redattrice l’Agone