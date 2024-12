Lavori sul lungolago di Bracciano

Vogliamo che l’appuntamento di lunedì sia un mezzo per costruire, con l’unico obiettivo di migliorare il nostro territorio e non una occasione per strumentalizzazioni.

Il nostro obiettivo è chiaro: restituire alla comunità, e in particolare alle nuove generazioni, uno spazio riqualificato, accessibile e vivibile, pensato per le famiglie e per l’intera collettività. Questo incontro sarà un momento di confronto aperto e trasparente, e ci auguriamo che tutte le parti in causa sappiano cogliere l’importante occasione, contribuendo in modo costruttivo al bene di Bracciano e che il progetto diventi un obiettivo condiviso, nel rispetto di chi partecipa e del valore del luogo che ci unisce.