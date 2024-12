Vejano (VT): Presepe Vivente 26/29 Dicembre e 6 Gennaio

Il Natale di Vejano fa letteralmente i numeri per stupirvi anno dopo anno! 250 sono i figuranti, 800 sono i metri di percorso da seguire e in cui emozionarsi. Tutto il paese è coinvolto nell’organizzazione del Presepe Vivente più autentico della Tuscia. Il 26 e 29 dicembre, e il 6 gennaio è qui che va in scena la 22esima edizione dello “spettacolo natalizio” più coinvolgente del viterbese. La prima volta fu nel 2001, con i bimbi dell’asilo di Vejano.

Ogni abitante contribuisce alla buona riuscita della manifestazione, il loro prezioso lavoro inizia addirittura i primi giorni di ottobre, per terminare poco prima della rappresentazione. Non potrà che essere uno spettacolo da Natale alla Befana!

Il percorso, lungo circa 800 metri, inizia presso l’Arco dei Granai, e si snoda attraverso vicoli e piazzette dell’antico borgo. I figuranti che animano le vie del borgo mostrano le arti e i mestieri del tempo passato illuminati da fiaccole e candele. Le musiche in stile orientale in sottofondo aggiungono un tocco ulteriore alla magia rendendo suggestivo il momento. Grande sarà l’emozione quando si giungerà alla grotta della natività (nella Rocca di Vejano) mentre il Coro Polifonico dell’Assunta, con canti celestiali, rende l’atmosfera ancor più intensa.

Il visitatore si troverà immerso, quasi magicamente, nel mistero della rappresentazione. Non mancheranno i personaggi tipici del presepe: vasai, pittori, scultori, filatrici, tessitori, mercanti, fabbri, falegnami, ricamatrici, locandieri, ciabattini, taglialegna, cantori, pescatori, fornai, pastori, mendicanti, scribi, fedeli in preghiera. Ci sono i veggenti, gli speziali, e i popolani intenti nelle loro quotidiane attività domestiche. Inoltre non mancheranno scene e momenti più importanti della storia di Gesù come il Censimento, l’accampamento dei Soldati, la grande Casa Romana, le Prigioni e il maestoso palazzo di re Erode. Anche gli animali sono protagonisti del Presepe Vivente di Vejano, lo rendono speciale.

Grazie all’ampiezza delle vie e delle piazze alberate nel centro di Vejano, gli spettatori potranno godere tranquillamente dello spettacolo.

I parcheggi sono agli ingressi del borgo.