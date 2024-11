Gli incontri di teatro a Trevignano Romano

Riceviamo e pubblichiamo – Incontri di teatro a Trevignano Romano a cura dell’attrice e insegnante Paola Lorenzoni.

Ogni primo e ultimo mercoledì del mese si tengono gli incontri di teatro organizzati dall’Associazione Culturale L’Esclusiva a Trevignano Romano. Gli incontri sono di due ore, nella prima parte si faranno gli esercizi per respirare ed educare bene la voce, poi nella seconda parte si studieranno i personaggi e si approfondiranno i testi da portare in scena, anche con esempi importanti di teatro forum. Per informazioni scrivere a:

p.lorenzoniesclusiva@gmail.com o contattare tramite whatsapp 338/6918178. Il teatro fa bene alla salute, ed è un vero lifting!