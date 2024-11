Città Metropolitana di Roma al Forum Ema 2024

Il 20 e 21 novembre si è tenuto il Forum delle autorità metropolitane Europee (EMA) 2024, ospitato dalla Amsterdam Metropolitan Region (AMR) nella città di Zaandstad.

Il Forum EMA, che Città metropolitana di Roma Capitale ha ospitato nel 2018, è divenuto un importante punto di riferimento per le politiche di area vasta, i cui Enti locali possono e devono essere interlocutori centrali per la definizione e l’attuazione delle politiche comunitarie, svolgendo un ruolo strategico su territori complessi, che comprendono sia aree urbane sia aree periferiche e rurali, rispetto a clima, infrastrutture, innovazione e benessere sociale.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna e la Consigliera Tiziana Biolghini, delegata a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, hanno presenziato al Forum 2024 in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri, intervenendo alla tavola rotonda dedicata alla promozione e l’attuazione dell’economia circolare e di infrastrutture resilienti.

“Nell’assemblea di EMA ad Amsterdam – afferma il Vicesindaco Sanna – la Città metropolitana ha portato le sue posizioni nel confronto con le altre città metropolitane europee su temi strategici, offrendo spunti concreti sul tema del clima, dell’ecologia e degli affari sociali. Con la Consigliera Biolghini e l’intera delegazione di Città metropolitana, abbiamo approfondito il tema dei rifiuti, nodo centrale per le politiche di tutela ambientale, così come la gestione energetica e delle risorse idriche, altro asset su cui possiamo investire grazie alle imponenti risorse del PNRR, che il nostro Ente è riuscito a gestire complessivamente con grande puntualità, sia nella fase progettuale che in quella esecutiva”.

“Altro tema fondamentale – aggiunge la Consigliera Biolghini – è quello degli affari sociali e dell’importante connessione tra giustizia ambientale e giustizia sociale, vedendo nel sostegno all’economia circolare la possibilità di creare comunità più resilienti, una distribuzione più equa delle risorse, per combattere le solitudini, le povertà sociali, abitative e alimentari, ovvero qualunque forma di esclusione sociale”.

Sindaci, Presidenti e rappresentanti politici delle aree metropolitane europee presenti al Forum hanno sottoscritto un importante documento politico dal titolo “Prospettive metropolitane sul benessere: Bilanciare società, economia ed ecologia”, tra i cui firmatari, per il nostro Paese, oltre la Città metropolitana di Roma Capitale, figurano anche le città metropolitane di Genova, Milano e Torino.

“L’“European Metropolitan Authorities Declaration” impegna le autorità metropolitane europee a collaborare su Politiche abitative, progetti energetici sostenibili, economia circolare, asset fondamentali per garantire comunità più sane e resilienti. Troviamo nella rete europea delle Città metropolitane – concludono Sanna e Biolghini – la conferma e il sostegno alle politiche strategiche che stiamo portando avanti per rendere i nostri territori, in ogni loro parte, più equi, sostenibili e resilienti, nel rispetto dell’ambiente, dello sviluppo economico e del benessere sociale”.