La Regione Lazio insieme a Lazio Innova organizza domani 22 novembre, presso WEGIL, l’Executive Breakfast dal titolo “Logistica integrata, una risorsa per il Lazio”, un appuntamento che coinvolge politici, dirigenti, decision maker e professionisti, per discutere insieme su strategie e soluzioni innovative nella gestione di questo tema fondamentale della contemporaneità e sulle relative opportunità che può offrire al nostro territorio.

Gli “Executive Breakfast” della Regione Lazio sono una serie di appuntamenti di networking realizzati da Lazio Innova, con l’obiettivo di mettere in contatto portatori di interesse, startup, imprese, mondo della ricerca e istituzioni su specifiche tematiche strategiche per il territorio

Il Lazio, con Roma al centro, è un punto cruciale per i collegamenti tra il nord e il sud dell’Italia, e tra l’Italia e il resto dell’Europa. Grazie alla sua vicinanza al Mediterraneo, il Lazio può fungere inoltre da hub per il commercio marittimo e terrestre ed è per questo importante riuscire a sfruttare al meglio le opportunità che offre la logistica integrata, per migliorare l’efficienza, ridurre i costi e portare un vantaggio competitivo al territorio nel mercato globale, grazie anche alla digitalizzazione, alle nuove tecnologie e all’automazione dei processi.

Su questi temi si confronteranno Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Fabrizio Ghera, assessore a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio; Sabrina De Filippis, amministratore delegato Mercitalia Logistics del Gruppo FFSS; Pino Musolino, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale; Marco Troncone, amministratore delegato Aeroporti di Roma SpA; Cristiano Dionisi, presidente Piccole e Medie Imprese Unindustria.

«La logistica integrata rappresenta una risorsa strategica per il Lazio che, grazie a una posizione geografica privilegiata nel Mediterraneo e a un’importante rete infrastrutturale, contribuisce a rendere la nostra regione un hub cruciale per i flussi commerciali nazionali e internazionali. Grandi infrastrutture come il porto di Civitavecchia, facilitano il commercio marittimo e l’export, così come l’aeroporto di Fiumicino che è uno dei principali scali europei e quello di Ciampino che è un hub per il trasporto merci, ma anche attraverso la rete ferroviaria con la presenza di importanti collegamenti ad alta velocità e di linee merci dedicate, così come il trasporto su gomma sostenibile che completa la “last mile delivery” tra sistemi intermodali. È necessario però valorizzare e rafforzare questi poli, sostenendo l’insieme delle attività logistiche di una filiera che spazia dal trasporto allo stoccaggio, dalla distribuzione alla gestione delle informazioni, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi di merci e le risorse, riducendo costi e tempi e migliorando la sostenibilità», ha dichiarato Roberta Angelilli.