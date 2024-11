Junior Eurovision Song Contest alle viste

Conto alla rovescia per la ventiduesima edizione del Junior Eurovision Song Contest. L’Italia sarà rappresentata da Simone Grande, il cantante dodicenne vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”, che sarà impegnato sabato 16 novembre sul palco della Caja Mágica di Madrid (Spagna) per la finale della più importante kermesse canora per ragazzi, con il brano “Pigiama Party”.

La manifestazione sarà seguita da Rai Kids con una diretta, dagli studi Rai del Centro di produzione “Piero Angela” di Torino, che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 16 novembre dalle 17.50 su Rai 2 e RaiPlay. A condurre la diretta sarà anche quest’anno Mario Acampa (al timone dal 2017) e volto del canale con il programma “Italian Green”, nonché apprezzato regista d’opera al Teatro alla Scala. Con lui alcuni ospiti. A partire da BigMama, cantante rivelazione all’ultimo festival di Sanremo con il brano “La rabbia non ti basta” e icona della body positivity e del riscatto da pregiudizi e stereotipi. Fresca delle collaborazioni con Alessandra Amoroso e Paola & Chiara, BigMama rilascerà un’intervista a Mario Acampa ripercorrendo le fasi della sua intensa carriera musicale che l’hanno portata dai video rap sui social al palco dell’Ariston.

A commentare il Jesc insieme ad Acampa ci saranno Simone Barlaam, considerato uno tra i migliori atleti paralimpici della storia dello sport italiano. Nuotatore vincitore di quattro ori paralimpici a Tokyo 2020 e Parigi 2024, diciannove volte campione del mondo, dodici volte campione europeo. Insieme a lui Kaze, artista poliedrica, che spazia dalla recitazione alla musica. Ha partecipato due volte a Sanremo Giovani ed è stata portavoce per l’Italia all’Eurovision 2023.

Quest’anno anche la possibilità per il pubblico a casa di commentare l’evento in diretta non solo sui social di Rai 2, Rai Gulp e RaiPlay, ma anche attraverso un numero Whatsapp dedicato (che verrà comunicato durante la puntata) per vivere l’esperienza del Junior Eurovision come vero e proprio momento di aggregazione a casa e nel mondo.

Tutti i telespettatori italiani potranno sostenere Simone Grande attraverso il voto online, che sarà attivo dalle ore 21 di venerdì 15 novembre alle ore 17.59 di sabato 16 novembre e, a seguire, fino ai 15 minuti successivi all’ultima esibizione sul palco di Madrid.

Con “Let’s Bloom”, slogan di questa edizione, il Junior Eurovision Song Contest 2024 vedrà la partecipazione, oltre all’Italia e alla Spagna, di Albania, Armenia, Cipro, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino e Ucraina.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in Spagna, con particolare riferimento ai rapporti con la produzione dell’Host Broadcaster RTVE e l’European Broadcasting Union (EBU). Il brano in gara “Pigiama Party” è prodotto da Universal Music Italia.