Blaze Drumz ospite a Pamela viaggia in latin

Il produttore della nuova scena dembow, Blaze Drumz, sarà il protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista uno dei maggiori esponenti del dembow, un ritmo che ha origini in Panama e poi si è evoluta creando diversi generi come Dembow e reggaeton, nel tempo fe che si è sviluppato dalla metà degli anni ’80. Questo ritmo è utilizzato nella dancehall, nel moombahton e in altri generi.

Blaze Drumz, di origine dominicana ma italiano d’adozione (vive a La Spezia), è un produttore musicale e beatmaker che ha saputo imporsi grazie a un sound innovativo e a una capacità unica di fondere influenze tradizionali e contemporanee. Nato in un contesto musicale ricco e dinamico, Blaze ha trovato la sua voce creativa nel dembow, ma non si è limitato a rimanere fedele alla forma classica del genere. Invece, ha evoluto il suo approccio, portando il dembow a nuovi livelli attraverso l’uso di sintetizzatori, percussioni potenti e una forte impronta elettronica. La sua musica è un incontro tra il reggaeton, il dancehall e l’afrobeat, ma sempre con una marcia in più: un’attitudine fresca e audace, che riesce a catturare l’essenza della nuova scena urbana globale. La sua etichetta Blaze Music Company è la prima etichetta Latin in Italia (con base a La Spezia) e che ha collaborato con artisti del calibro di Samuel Heron, Disme, Dani Faiv, Rochy RD, DJ Playero, Dixson Waz, ecc. L’etichetta vanta artisti come MC Koudjoe, Francis La Potencia, Jordi696, 21Visionario ed Edward Swagger.