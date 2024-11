Il 16 è la Giornata nazionale della colletta alimentare

Sabato 16 novembre torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà. “Chi vorrà potrà donare – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli – per aiutare chi è in difficoltà. I prodotti donati verranno successivamente distribuiti alle strutture caritative per aiutare le persone in difficoltà. I volontari, che indosseranno una pettorina riconoscibile, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita e raccoglieranno i prodotti donati in scatole suddivise per categoria merceologica”.