Il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, un importante momento di approfondimento e riflessione sul tema.

Un’occasione per presentare le azioni di contrasto del fenomeno, sensibilizzazione e sostegno messe in campo dalla Regione Lazio, tra cui la nuova campagna di comunicazione. Appuntamento con ospiti e testimonial alle ore 15:00 presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia – Borgo Santo Spirito 2, Roma.