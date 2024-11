S.O.S. genitori efficaci formasi

Abbiamo un problema, è innegabile: gli adolescenti. Lo so, può apparire un’aberrazione eppure intorno a noi la cronaca dice altro e, purtroppo, la cronaca è solo la punta dell’emersione di un magma che cela molto di più.

Ragazzi sempre più giovani che fanno cose sempre più gravi, sempre più grandi di loro; spesso inconsapevolmente, sempre più frequentemente di proposito.

Chi deve intervenire, quando gli agiti diventano danni e quei danni costituiscono reato, si trova di fronte a un duplice dramma: quello di raccogliere l’innocente pianto di ragazzini spaventati e lo sconcerto di genitori che spesso prendono coscienza di aver lasciato soli quei figli, di non averli ascoltati o di non aver saputo leggere i segnali del silenzio.

Si corre ai ripari, ognuno con i propri strumenti, con la propria frustrazione da dover ridimensionare, con le proprie perplessità ma con l’unica certezza che bisogna fare qualcosa.

Anna Maria Rospo, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare, professionista di lunga esperienza e sensibilità materna, aiuta innanzitutto col sorriso, un sorriso che cura, direi.

Ma non solo; con il suo progetto di formazione, “genitori efficaci”, vuole portare il proprio contributo per difendere la spensieratezza di ragazze e ragazzi, spesso vittime soltanto dell’assenza.

L’agone ha incontato la dottoressa, constatando il potere della sua immediatezza genuina e del suo sorriso. “Genitori Efficaci è la versione italiana di Parent Effectiveness Training e fa parte delle attività formative dell’Effectiveness Training International ideato da Thomas Gordon. Il corso unisce la filosofia umanistica di Carl Rogers con la riflessione pedagogica, la ricerca metodologica e le tecniche didattiche più avanzate, nella definizione di un modello di formazione professionale capace di massimizzare e ottimizzare la qualità dell’esperienza educativa e il tempo di lavoro effettivamente utile e significativo, riducendo al minimo il malessere delle persone. A tal fine il corso valorizza la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle persone e facilita l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di relazione e di comunicazione che insorgono quotidianamente nel contesto della famiglia. Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e progressivamente contribuiscono alla creazione di un clima familiare salutare, soddisfacente e produttivo per genitori e figli. Un ulteriore vantaggio è nella possibilità di trasferire tali capacità relazionali in altri contesti come la scuola, il lavoro, le amicizie. Ciò che distingue questo corso da numerose altre proposte formative è il suo obiettivo di unire il pregio della sistematicità e compiutezza a quello della relativa brevità del tempo di formazione, il tutto a costi facilmente accessibili”.

Ecco l’occasione, allora, per migliorare il rapporto genitori figli e in complesso le loro competenze relazionali, come ad esempio imparare a leggere il comportamento, riconoscere situazioni problematiche e capire “di chi è il problema”, apprendere l’ascolto empatico, utilizzare in modo efficace il confronto e l’assertività, imparare a usare un metodo democratico di “Problem Solving”, imparare a promuovere la consapevolezza dei valori.

Un’occasione, cari mamme e papà, per non veder soffrire i vostri figli, per aiutarli a crescere protetti e nel contempo prepararli all’autonomia consapevole: e le occasioni vanno colte per non dover un giorno, fare i conti con il rimorso e il rimpianto.

Gianluca Di Pietrantonio

Criminologo forense