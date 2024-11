Toquinho ospite di “Pamela viaggia in latin”

Il cantante, chitarrista e compositore brasiliano Toquinho sarà il protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista uno dei maggiori esponenti della musica brasiliana, che vanta origini italiane: il suo nome di battesimo è Antonio Pecci. Storica la sua collaborazione con il poeta Vinícius de Moraes e in particolare con Ornella Vanoni nel celebre album “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria”, disco diventato un cult in Italia. È diventato popolare in Italia anche per la sua amicizia con Sergio Endrigo e nel 1969 ha suonato nel disco “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”, insieme con Vinícius de Moraes e Giuseppe Ungaretti, e che è la sua prima incisione in Italia; l’anno successivo ha collaborato con Ennio Morricone nella realizzazione del disco “Per un pugno di samba” di Chico Buarque de Hollanda. Forte la sua passione per l’Italia: negli anni ‘70 sono numerose le sue apparizioni in Rai con Gianni Minà, nel programma “Blitz”. Nel corso dell’intervista con Pamela D’Amico, che sarà tutta in italiano, l’artista racconterà del suo particolare legame con l’Italia e aneddoti sulla sua carriera. L’amicizia tra la D’Amico e Toquinho è nata in seguito alla collaborazione con la stessa conduttrice, che ha aperto un suo concerto lo scorso agosto a Livorno, tanto che gli appassionati di musica brasiliana intravedono una possibile collaborazione tra i due musicisti. Non resta che attendere sabato per ascoltare il più grande artista brasiliano, con i suoi aneddoti, le sue curiosità anche inedite e la sua meravigliosa musica. Perché la vita è colorata con un “acquarello”.

Per Pamela D’Amico è un periodo molto intenso. Mercoledì ha debuttato su Radio 1 Rai alla conduzione dello storico contenitore “La notte di Radio 1”, appuntamento che proseguirà in diretta tutti i mercoledì, alle 1.30 di notte, per tutta la stagione. Inoltre, domenica 10 novembre la conduttrice è attesa a Cagliari per la cerimonia di consegna del premio alla carriera all’attrice Ornella Muti. Sarà Pamela D’Amico a condurre il galà in programma alle ore 17 al cinema Notorius. Si parlerà di cinema, arte in cui la D’Amico ha debuttato di recente partecipando alla pellicola “The Opera – Arie per un’eclissi”.