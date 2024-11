Cna, una settimana a tutto artigianato

Tra workshop, incontri ed esposizioni sarà una settimana densa di iniziative, quella in programma all’hub di Lazio artigiana, in via dell’Orologio vecchio 5-7 a Viterbo. “Una settimana in cui i maestri del saper fare manuale dialogheranno, illustreranno, metteranno in pratica le loro conoscenze e faranno toccare con mano a tutti cosa significa creare ed essere artigiani”, come spiegano il segretario e il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, rispettivamente Attilio Lupidi e Alessio Gismondi

Ma andiamo con ordine. Il primo appuntamento nella sede dell’associazione di rete Lazio Faber Experience, che ospita 46 imprese, sarà duplice. E metterà in luce l’arte della lavorazione tessile. Giovedì 7 e venerdì 8 arriva infatti il workshop con protagonista Lorenza De Simoni, la mattina dalle 10 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16 alle 18,30. Ci sarà spazio sia per la teoria che per la pratica: De Simoni spiegherà i segreti del mestiere e consentirà a tutti di realizzare con le proprie mani un tubolare/sciarpa in maglia.

Ed è solo l’inizio, perché sabato 9 toccherà subito ad un altro doppio evento speciale. All’hub Lazio artigiana – progetto nato su impulso della Cna, che vede come partner Promotuscia – alle 17 ecco infatti la conferenza sul tema “Il ruolo dell’artigianato nell’economia locale e nella crescita delle comunità”, a cura di Eleonora Sanfilippo, professoressa ordinaria di Storia del pensiero economico e presidente del corso di laurea magistrale in Economics and entrepreneurship all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Sarà interessante vedere, tra i vari argomenti trattati, come l’artigianato si interfaccia con l’intelligenza artificiale. A seguire, il dialogo tra Gismondi e Sanfilippo, poi alle 17,40 si parlerà di “Artigianato e lifestyle” con Emma Sanfilippo, audience development analyst di Vanity Fair Europa. Introduce e modera Luigia Melaragni, referente Cna per il progetto di rete Lazio Faber Experience.

A chiudere la settimana sarà ancora Lorenza De Simoni: domenica 10 alle 16 parlerà de “L’arte tessile viterbese”, introdotta da Daniela Lai, della Bottega d’Arte.

La serie di iniziative organizzate in questi giorni seguono quella dello scorso weekend. In quell’occasione si erano incontrate due forme di artigianato artistico: quella di Andrea Di Maio, maestro nella creazione di clavicembali, e l’altra di Luigi Cuppone del Laboratorio Linfa, esperto nel riuso del legno. Nel laboratorio dei primo, a Canepina, davanti agli occhi dei presenti, insieme sono riusciti a creare una canna di organo in legno. “Una collaborazione – concludono Lupidi e Gismondi – che ha visto la fusione di due mondi e che ha suscitato grande interesse. Come, siamo convinti, riusciranno a fare anche le prossime iniziative”.