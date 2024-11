A Palazzo Valentini i migliori enotecari d’Italia

L’11 novembre Palazzo Valentini ospiterà la finale del Concorso dedicato ai migliori Enotecari professionisti d’Italia e una tavola rotonda sul tema del futuro del settore vinicolo.

Il Concorso, organizzato da AEPI (Associazione Enotecari Professionisti Italiani), ha l’obiettivo di valorizzare la figura dell’Enotecario Professionista, un ruolo in costante crescita che sta attirando sempre più giovani, come dimostrano i finalisti per la maggior parte Under 30. Questa iniziativa non solo celebra l’eccellenza nel settore, ma ha anche l’obiettivo di incoraggiare gli enotecari a migliorarsi continuamente, stimolandoli a mettersi in gioco e ad approfondire le proprie conoscenze.

Alle ore 17 la tavola rotonda “Il ruolo dell’enotecario professionista: oggi, domani e dopodomani” rivolta ai giovani studenti degli istituti alberghieri di Città metropolitana di Roma Capitale e moderata da Carlo Hausmann, Direttore Generale Agro Camera. A seguire, la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori del Concorso Miglior Enotecario d’Italia 2024, con la partecipazione della Consigliera di Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, delegata dal Sindaco Roberto Gualtieri Sviluppo economico e attività turistiche.