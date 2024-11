Regione Lazio, per D’Amato la maggioranza implode

Riceviamo e pubblichiamo – “La maggioranza di centrodestra implode e non è in grado di far partire i lavori della commissione bilancio, dimostrandosi totalmente inadeguata a governare. Rocca fa una pessima figura, nonostante le rassicurazioni pubbliche e l’apertura di credito ricevuta in Aula, è incapace di chiudere una crisi politica che da mesi blocca la Regione e dilania i rapporti nella maggioranza. Sono dilettanti allo sbaraglio”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.