Valencia, un disastro… annunciato

Sale il bilancio delle vittime dopo le inondazioni che hanno colpito Valencia e la sua provincia. I morti accertati sono oltre 200, e ancora molti sono i dispersi che mancano all’appello. Nel frattempo si continua a scavare nel fango per cercare tra le vetture sommerse dai detriti e dall’acqua. Lo scenario è apocalittico, sono impegnati oltre duemila soldati delle unità di soccorso spagnole, che si sono uniti agli operatori di emergenza regionali e locali nella ricerca dei sopravvissuti. Intanto monta la polemica sulla gestione dell’emergenza da parte del governatore della Comunità valenciana, Carlos Mazon (Partito popolare). Dopo le critiche piovutegli addosso per il messaggio di allerta della Protezione civile, arrivato sui cellulari dei residenti quando l’inondazione aveva già raggiunto gran parte dell’area colpita, ora è emerso che lo staff di Mazon avrebbe cancellato un video pubblicato su X in cui il governatore riferiva che martedì, dopo le 18, l’intensità delle piogge si sarebbe ridotta nella regione.