Valencia continua a piangere la sua gente

Un dramma senza fine, aumenta di ora in ora il bilancio dell’alluvione che ha colpito Valencia e le aree circostanti. “Ci sono persone morte all’interno di alcuni veicoli”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade intasate dal fango a causa delle piogge torrenziali che hanno provocato finora almeno 158 morti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Efe citando fonti governative. Il ministro della Difesa, Margarita Robles: “Sono ancora molte le persone disperse”. Sono oltre 120.000 gli sfollati, e almeno 500 persone hanno pernottato in alberghi della regione di Valencia, dove sono impegnati oltre mille militari dell’Unità di emergenza dell’esercito per liberare 119 strade regionali isolate dal fango e dai detriti portati dalle piogge torrenziali.