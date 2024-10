Istat, fatturato industria in calo

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria ad agosto scende dello 0,1% sul mese precedente e del 4,6% su base annua.

“Una debacle! Si tratta del 17° calo tendenziale consecutivo nei dati corretti per gli effetti di calendario. Un crollo iniziato nell’aprile 2023 e che non sembra avere fine. Un tunnel dal quale non si riesce a uscire. I beni di consumo durevoli precipitano del 6,8% su agosto 2023, un chiaro segno della difficoltà delle famiglie, costrette a rinunciare alle spese più costose e meno obbligate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.