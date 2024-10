Era veramente l’unico luogo idoneo?

Riceviamo e pubblichiamo – Non credo che basti fare le cose, credo al contrario che farle senza mettersi in discussione, condividere e concertare, pensando di avere ragione a priori sia l’unico vero modo per farle in maniera sbagliata.

Questa piazza è dedicata ad Augusto Montori e aver “subito” l’istallazione di una colonnina di ricarica li (sacrosanta e benvenuta per carità!) sia un modo per rovinare un luogo simbolo per posizione ed intitolazione.

𝑽𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒗𝒂 𝒖𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒐 𝒍𝒖𝒐𝒈𝒐 𝒊𝒅𝒐𝒏𝒆𝒐?

𝑽𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒊 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒗𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒔𝒖𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒐 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒕𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒖𝒍 𝒍𝒖𝒏𝒈𝒐 𝒍𝒂𝒈𝒐?

𝑬̀ 𝒗𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍’𝑬𝒏𝒆𝒍 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒗𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒄𝒂𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂?

Trovo (personalissima opinione) questa installazione decisamente brutta, sbagliata, poco ragionata e quasi offensiva al punto quasi di dire che sarebbe stato meglio non farla!

Avrei visto li una aiuola, piuttosto che altro, per dar peso e valore a quel punto di Anguillara ed al nome che porta quella piazza.

Michele Cardone