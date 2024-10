Scuola, un “31” di sciopero

Come indicato dalla circolare 49 del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Manziana, domani, giovedì 31 ottobre, è in programma lo sciopero generale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola. Nella stessa nota i genitori sono invitati a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni.

Alla luce della comunicazione di cui sopra, non potendo fare previsioni sull’adesione allo sciopero, si informano le famiglie che i servizi comunali di prescuola (operativo per la scuola dell’infanzia dalle 7:20 alle 8:20 e per la primaria dalle 7:15 alle 8:10) e di assistenza sul TPL saranno comunque garantiti ma, in caso di adesione allo sciopero del personale scolastico e docente, i genitori che avranno deciso di usufruire comunque dei servizi sopra indicati saranno ricontattati per riprendere i propri figli da scuola, considerato che non possono rimanere in carico per l’intera giornata alle operatrici del servizio di assistenza sul TPL e/o prescuola”