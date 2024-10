La Regione Lazio al Maker Faire 2024

La Regione Lazio partecipa al “Maker Faire Rome – The European Edition”, l’evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, che si svolge dal 25 al 27 ottobre presso gli spazi del Gazometro Ostiense.

Maker Faire è l’evento internazionale che mette al centro la creatività, la cultura del “fare”, l’innovazione, la tecnologia e la ricerca, attraverso invenzioni, prototipi, progetti e idee creative dei maker che promuovono e condividono il proprio lavoro.

La manifestazione di quest’anno propone ai visitatori tre grandi aree tematiche: Innovazione, Creatività e Scoperta, con centinaia di progetti che spaziano dalla manifattura digitale all’Internet of things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, passando per i big data e il digital manufacturing, fino alle ultime scoperte nel campo sanitario, del metaverso e della realtà aumentata. La manifestazione ospita, inoltre, un’area Learn con diverse proposte di attività didattiche, lezioni e laboratori.

La Regione Lazio mette a disposizione dei maker un’area istituzionale di circa 100 metri quadrati, gestita da Lazio Innova e dedicata all’innovazione e alle opportunità per innovatori e startup.

Nello spazio regionale è presente una collettiva di imprese del Lazio, selezionate tramite una apposita call con il contributo del PR FESR Lazio 2021-2027 ed è allestita, inoltre, un’area dedicata al FabLab Lazio e agli Spazi Attivi di Lazio Innova, con una vetrina sui migliori progetti nati attraverso la “Faber School Digital Manufacturing” e nel corso del programma “Startupper School Academy”.

«Maker Faire è un’occasione unica per ispirarsi, imparare cose nuove e connettersi con altre menti creative, per far emergere tecnologie all’avanguardia, progetti affascinanti, aprire un dialogo stimolante e avviare nuove collaborazioni. La nostra presenza a Maker Faire testimonia la costante azione di sostegno della Regione Lazio per la creatività e l’innovazione del territorio, attraverso strumenti e iniziative che spaziano dal supporto finanziario a imprese, startup e innovatori a collaborazioni, partenariati e azioni di formazione. Attraverso il costante impegno dei nostri FabLab e degli acceleratori degli Spazi Attivi, offriamo inoltre un punto di riferimento ai maker del Lazio per sviluppare queste straordinarie opportunità di sviluppo e accompagnarli in tutte le fasi, dall’idea al consolidamento d’impresa», ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, Roberta Angelilli.

Tra le principali azioni presso lo stand della Regione Lazio al Maker Faire che si sono svolte oggi, si segnala in particolare la presentazione del nuovo bando “Voucher Digitalizzazione PMI”.

Poi l’Investor Safari, che ha messo in contatto le dodici startup selezionate con cinque investitori di spicco della delegazione di Agenzia ICE, offrendo una vetrina privilegiata, terreno fertile per scambi di idee per avviare collaborazioni e consolidare il network professionale.

Nel corso della mattinata si è svolto, inoltre, il laboratorio di Live Mentorship, con protagonisti gli studenti del programma Startupper School Academy che incontreranno le startup innovative del Lazio. Un’opportunità di brainstorming preziosa per trarre ispirazione dalle giovani imprese, in un contesto dinamico e stimolante, dove l’energia creativa degli studenti si incontra con l’esperienza delle startup.

Sabato 26 ottobre, alle ore 15, presso l’Istituto Superiore Antincendi in via del Commercio 13, appuntamento con il LazioInternational Pitching Forum, iniziativa realizzata in partnership con Maker Faire e Agenzia ICE e dedicata alle startup selezionate dalla Regione Lazio che avranno l’opportunità di presentarsi a una delegazione internazionale di buyer. La sessione di speed pitching sarà seguita da una sessione di silent feedback, che consentirà ai delegati internazionali di fornire feedback al termine di ciascun pitch. Le osservazioni stimoleranno il dialogo successivo e potranno rappresentare il punto di partenza per approfondire business e opportunità.

Rinnovative – startup femminile che realizza prodotti innovativi di eco-design riutilizzando sottoprodotti ed eco-materiali. L’azienda partecipa alla Rete di Imprese Soggetto “CARTONECO”, riconosciuta dalla Regione Lazio.

YCMC – fornisce una soluzione per ridurre l’impatto ambientale del settore moda, permettendo ai retailers di promuovere i capi di abbigliamento nei propri stores in modo profittevole e a beneficio della propria clientela che veste sostenibile.

Project360 – offre una soluzione di building automation per la termoregolazione, con particolare attenzione all’efficienza energetica. L’impianto offre una gestione granulare della termoregolazione domestica e condominiale, con un risparmio medio stimato del 15-20% sulle utenze attuali.

Lunatic Vintage di Francesca Fuso – e-commerce di abbigliamento vintage e upcycling, focalizzato sulla manifattura digitale e sull’economia circolare. L’azienda utilizza nuove tecnologie come laser a diodo, stampa 3d fdm e resina, ricamatrice.

Space 11 – sviluppa soluzioni avanzate di digital twin attraverso AI, IoT, robotica aerea, terrestre e connessioni satellitari, per monitorare in tempo reale cantieri e impianti industriali, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza e abilitando le aziende industriali alla manutenzione predittiva.

Zoi Design – ha sviluppato Leonardo, una pergola innovativa in legno FSC® che combina design, sostenibilità e tecnologia. Dotata di pannelli fotovoltaici per autosufficienza energetica e di un sistema di raccolta dell’acqua piovana, Leonardo supporta la biodiversità e utilizza tecnologie IOT.

Geppallet – realizza gadget per l’arredamento degli spazi, realizzati in legno e tagliati con macchina laser co2.

GMSpazio – opera dal 2005 nei settori aerospazio, difesa e homeland security, con soluzioni focalizzate per scenari artificiali 4Ds e per gestire scenari di simulazione complessi, SSA,SST, Border Patrol Control, Missile Defense, UAVs Surveillance.

VR Tourism – Metazoom, è la prima piattaforma in Italia in grado di offrire un servizio di streaming live vr. Grazie a questo servizio è possibile realizzare delle visite in realtà virtuale nell’ambito turistico, culturale e museale, democratizzando, di fatto, l’accesso al patrimonio culturale italiano.

Wheelo – servizio di bike-sharing sostenibile, che mira a migliorare la mobilità urbana riducendo l’impatto ambientale. Ha sviluppato una app ideale per i motociclisti d’Italia, con 15 funzioni dedicate, ampliando la possibilità di conoscere persone con la stessa passione, migliorando l’esperienza di guida e aumentando la sicurezza stradale.

Resrcle – una piattaforma multiservizio che trasforma l’industria della moda e del tessile attraverso la circolarità, aiutando brand, fornitori e individui ad adottare pratiche sostenibili. L’azienda ha posto la propria community al centro, unendo educazione, marketplace e strumenti tecnologici.

Flashes – rivisita la meridiana rotta come porta-urna in legno che contiene le ceneri di una persona cara scomparsa e, allo stesso tempo, ne onora la memoria ricordando un evento significativo della sua vita.

Safepuff – una fascia di salvataggio che permette una migliore salvaguardia dei bambini in spiaggia.

Fitness Air – misuratore di vari parametri indicanti la qualità dell’aria, la luminosità e la temperatura negli ambienti dedicati alle attività sportive, ma anche luoghi di ritrovo come musei o teatri.

And Or Not – board game la cui logica nasce da un rigoroso processo geometrico additivo e sottrattivo. Scopo del gioco è assemblare più rapidamente possibile puzzle 3D composti da tre pezzi.

Greensphere – serra che si adatta alle condizioni metereologiche proteggendo le piante, controllata da una app che potrà utilizzare direttamente l’agricoltore e alimentata a pannelli solari.

Shadow Of The Light – portacandela customizzato che, oltre a ricordare un evento sfruttando il funzionamento della meridiana rotta, utilizza polvere di cera per evitare i problemi causati dalla combustione e ridurre l’impatto ambientale.

New Culture. Save The Water, Save The Products! – App che l’obiettivo di ridurre lo spreco di acqua nell’agricoltura attraverso l’utilizzo di sensori negli impianti di irrigazione collegati a satelliti.