Frecciarosa la prevenzione viaggia in treno. ASL Roma 1 insieme a Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione IncontraDonna organizza una giornata di screening e vaccinazioni per diverse fasce di età.

Sarà possibile per donne residenti nel territorio della ASL Roma 1 tra i 45 e i 74 anni (tra i 45 e i 49 anni con prescrizione del medico curante) eseguire mammografia; per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni ritiro il kit per screening per il tumore del colon-retto; per donne residenti nel territorio della ASL Roma 1 tra i 25 e i 64 anni eseguire lo screening per il tumore della cervice uterina (Pap Test); eseguire la vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV – Gratuito per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 26 anni) e prenotare PAP test e e Mammografia per tutte le donne residenti nella Regione Lazio.

Presenti all’iniziativa il Commissario Straordinario della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle, l’Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics (Gruppo FS) Sabrina De Filippis, la Presidente della Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino e la a Magnifica Rettrice della Sapienza Università di Roma Prof.ssa Antonella Polimeni. L’evento si terrà presso via dello Scalo di San Lorenzo 16