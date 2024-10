Inflazione, Istat, settembre +0,7% su anno

Secondo i dati definitivi di settembre resi noti dall’Istat, l’inflazione annua è pari +0,7%, da +1,1% del mese precedente.

“Un miraggio! Il calo dell’inflazione è solo un’illusione ottica legata alla fine delle speculazioni sulle vacanze degli italiani che avevano portato a rincari astronomici, dal Trasporto marittimo che in agosto era balzato in un solo mese del 33,8% su luglio 2024 mentre a settembre crolla del 33,1%, ai Villaggi vacanze e campeggi saliti in agosto del 6,5% e scesi a settembre del 26%, dai voli nazionali aumentati in agosto del 14% e diminuiti ora del 18,5%, a quelli intercontinentali decollati del 16,8% durante l’estate e ora precipitati del 30,9%. Peccato che le ferie siano finite e che, quindi, in termini di riduzione del costo della vita, l’effetto sia nullo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Unica consolazione, si fa per dire, che rispetto ai dati provvisori si attenua il rialzo del carrello della spesa e dei prodotti alimentari, anche se si conferma che la divisione relativa a cibo e bevande, dopo aver interrotto a luglio e agosto una discesa tendenziale che durava da dicembre 2023, attestandosi a +0,9%, ora inverte il trend e riprende a salire” prosegue Dona.

“Per quanto riguarda l’indice nazionale, l’inflazione tendenziale pari a +0,7% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita complessivamente pari a 105 euro su base annua, 96 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 112 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 104 euro, ma 87 euro sono per cibo e bevande, 103 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media sono 71 euro in totale, ma 69 in più sono necessari per mangiare e bere, 82 per il carrello” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di settembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 69 87 96 +1,2 Bevande alcoliche e tabacchi 12 16 15 +2,3 Abbigliamento e calzature 12 17 21 +1,0 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -54 -59 -60 -1,3 Mobili, articoli e servizi per la casa 4 5 5 +0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 20 24 23 +1,5 Trasporti -73 -101 -120 -2,3 Comunicazioni -58 -76 -80 -6,6 Ricreazione, spettacoli e cultura 18 25 28 +1,6 Istruzione 3 5 8 +1,6 Servizi ricettivi e di ristorazione 64 88 98 +4,0 Altri beni e servizi 54 72 71 +2,4 TOTALE RINCARO ANNUO 71 104 105 +0,7 CARRELLO DELLA SPESA 82 103 112 +1,0

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati