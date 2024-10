Kalina Muhova ospite a Trevignano

All’inizio del mese di ottobre abbiamo avuto l’onore di ospitare nella biblioteca comunale di Trevignano Kalina Muhova e Sarah di Nella.

L’evento faceva parte della rassegna organizzata da Tuba dal titolo “Libere – Lo sguardo delle scrittrici sul mondo” in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino.

Kalina è una giovane illustratrice e autrice di fumetti, laureata in Belle Arti a Bologna e da poco trasferita a Roma.

L’incontro è stato davvero coinvolgente, l’autrice presentando il suo ultimo lavoro “Odio l’estate” ha raccontato come la scrittura sia stata per lei un’occasione per mettere su carta tutto quello che stava provando in un momento particolarmente critico della sua vita. I temi affrontati sono stati tanti e diversi, dalle emozioni alle credenze popolari, dall’esperienza formativa alle diverse forme di scrittura.

Incontrare e conoscere le autrici e gli autori è un modo per capire meglio gli altri ma anche e soprattutto noi stessi, ritrovarsi nelle pagine di un libro è una sensazione piacevole, ma riconoscersi e condividere le parole e le storie ci rende meno soli.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone