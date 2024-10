Al “Di Vittorio” lezione sul campo di topografia

Lezione sul campo per gli allievi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli, Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Il 10 ottobre 2024, la classe 4^A CAT ha svolto un’attività pratica di rilievo topografico nel cortile della scuola, guidata dai professori Massimo Cerrocchi e Gianluca Caruso. L’esercitazione, mirata a consolidare le competenze acquisite dagli allievi nelle recenti lezioni teoriche, si è concentrata sul rilevamento di una poligonale chiusa attorno all’edificio scolastico.

Gli studenti hanno utilizzato la stazione totale Geomax, strumento di precisione in dotazione alla scuola, insieme ad un prisma, per misurare i sei vertici della poligonale. Durante l’attività, sono stati rilevati angoli orizzontali e verticali, oltre alle distanze tra i vertici, permettendo così di calcolare le coordinate dei punti individuati. Nonostante le difficoltà incontrate sul campo, legate alla complessità della strumentazione e alle condizioni del tempo, l’esperienza è stata particolarmente formativa e ha permesso di mettere in pratica le nozioni apprese in classe.

Il prof. Cerrocchi ha sottolineato l’importanza di questa attività, spiegando come il rilievo topografico sia un momento fondamentale per gli studenti per comprendere le sfide reali del lavoro sul campo. “Questo tipo di esercitazione permette agli studenti di acquisire dimestichezza con strumenti tecnici e di sviluppare la capacità di affrontare e risolvere i problemi che possono insorgere durante un rilievo”, ha dichiarato il docente.

Anche i ragazzi hanno espresso il loro apprezzamento per l’attività. “È stato molto interessante vedere come si applicano le conoscenze teoriche direttamente sul campo,” ha affermato uno degli studenti. “Sebbene non sia stato semplice gestire tutte le misurazioni, – ha aggiunto un altro allievo – è stato gratificante capire il funzionamento della stazione totale e vedere i risultati finali del rilievo”.

In conclusione, l’esperienza ha rappresentato un’opportunità preziosa per gli studenti della 4^A CAT, consentendo loro di confrontarsi con la pratica della topografia e di rafforzare le competenze tecniche acquisite in aula, preparandosi così alle future sfide del mondo professionale.