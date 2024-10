La festa dell’Unità a Formello

Il 5 e 6 ottobre 2024 si è tenuta la seconda edizione della Festa dell’Unità, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Formello. In quell’occasione, i Giardini Comunali si sono trasformati in una splendida cornice dove politica, dibattiti, socialità e buon cibo si sono fusi in un’atmosfera di festa e condivisione. Quattro iniziative e sedici ospiti, sia nazionali che locali, hanno animato per due giorni il centro di Formello con un programma intenso davanti ad un pubblico di tutte le età. Molto più che una semplice festa; il weekend del 5 e 6 ottobre è stato un’occasione importante per la nostra comunità, offrendo l’opportunità di discutere le sfide che ci aspettano e ascoltare le voci di coloro che desiderano contribuire al futuro del nostro territorio.

Due giorni ricchi, intensi. Abbiamo affrontato il tema del futuro dell’Italia e dell’Europa con Nicola Zingaretti (capo delegazione del PD al Parlamento Europeo), Marta Bonafoni (Coordinatrice della Segreteria nazionale del PD) e Natale di Cola (Segretario della CGIL di Roma e Lazio); ragionato insieme sul futuro di Formello e della Città metropolitana con Eleonora Mattia (Consigliera Regionale PD), Pierluigi Sanna (Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma), Luca Abbruzzetti (Sindaco di Riano e Presidente ALI Lazio), Rocco Maugliani (Segretario PD Provincia di Roma), Julian Colabello (Segreteria del Sindaco di Roma); abbiamo indagato insieme allo storico Davide Conti, la ReteNoBavaglio e all’ANPI l’eredità lasciata dal fascismo e dal neofascismo nella nostra società; e abbiamo riflettuto con tante ragazze e tanti ragazzi del territorio su cosa significa essere giovani oggi, su quali opportunità, problemi e sfide si manifestano ogni giorno.

Questa Festa dell’Unità ha rappresentato il riflesso del nostro impegno quotidiano e dei valori che ci uniscono: essere presenti in piazza, vicini alle cittadine e ai cittadini, per ascoltare le loro necessità e per rispondere ai loro bisogni. Siamo orgogliosi di aver riportato, dopo tanto tempo e per il secondo anno consecutivo, la Festa dell’Unità a Formello.

Un grazie sincero agli ospiti, alle volontarie e ai volontari e a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questo evento un grande successo. Insieme, stiamo facendo la differenza!