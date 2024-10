XVI forum internazionale ecologico, L’agone c’è

Un successo, l’appuntamento ecologista organizzato da Green Accord

Per tre giorni, giornalisti ed esperti di tutto il mondo si sono confrontati sui temi della sostenibilità ambientale. Gli scorsi 10, 11 e 12, tra Roma e Frascati, si è tenuto il XVI Forum Internazionale per l’informazione sulla salvaguardia della natura; “Building Future Together”, il meeting organizzato da Green Accord Onlus, il network ecologista di ispirazione cattolica il cui presidente, Alfonso Cauteruccio, si è ritenuto estremamente soddisfatto per la riuscita dell’evento.

Un programma molto nutrito, declinato in vari ambiti, ha proposto ai numerosi intervenuti un confronto con relatori d’eccellenza in vari ambiti di competenza; giornalisti provenienti da tutto il mondo in rappresentanza di Bolivia, Brasile, Marocco, Egitto, Costa Rica, India, Cina, Macedonia, Bulgaria, Romania, USA, Uruguay, Camerun e Montevideo, decine di testate italiane.

Con orgoglio L’agone tra media partner eccellenti come Rai Sport, RaiNews 24, TGR Lazio, Radio Vaticana, Avvenire, Famiglia Cristiana, Vatican News, TV 2000, è stato presente con la sua connotata impronta di attenzione alla tematica della sostenibilità ambientale che porta avanti sul nostro territorio.

I lavori, tenuti nei giorni 10 al Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Roma e 11 e 12 ottobre presso il Centro Giovanni XXIII di Frascati, si sono aperti con l’aspetto relativo al contributo straordinario delle donne nel progresso e nella prosperità inclusiva del pianeta.

“La nostra scelta di aprire il Forum con una riflessione sul protagonismo delle donne”, ha ammesso Cauteruccio, “nasce nel consapevole riconoscimento del valore di quanto le donne, con la loro creatività, genialità e generosità, stanno operando nel mondo in termini di attivismo, di ricerca scientifica, di sensibilità politica e di scelte concrete. Appare chiaro che le donne hanno una marcia in più e sanno essere più determinate e incisive”.

Uno spazio è stato dato al contributo dello sport alla sostenibilità ambientale che se praticato all’aperto, in un ambiente sano può essere medicina per il corpo e la mente e rigenerare la persona; è stato evidenziato come il giornalismo sportivo può offrire un contributo importante per sensibilizzare chi segue le competizioni sportive.

A contributo della politica e delle istituzioni, nonché dell’economia e della finanza, ma anche della tecnologia e dell’impresa, sono state dedicate le sessioni di venerdì e sabato a Frascati, con la partecipazione di prestigiosi relatori nazionali e internazionali che hanno consentito di fotografare i quadri conoscitivi della nostra contemporaneità ma anche di restituire una gamma di prospettive e di opportunità per una transazione ecologica ed energetica apprezzabile.

L’accento è stato posto sulla necessità di un uso etico e consapevole delle nove tecnologie industriali e digitali e sulla coraggiosa quanto necessaria rivisitazione dei nostri quotidiani stili di vita e sulle nostre pratiche di consumo.

Significativa, e particolarmente vicina, è stata vissuta la parte conclusiva del convegno dedicata alla comunicazione ambientale, tra divulgazione scientifica e divulgazione mediatica che appare necessario modificare, soprattutto sotto la spinta die nuovi social media, semplificando il linguaggio e i contenuti senza banalizzarli ma rendendoli ‘socialmente desiderabili’.

Il messaggio chiaro che, in una semplicistica sintesi, possiamo riportare è che, in linea con la filosofia di Green Accord, il mondo lo salviamo e lo ricostruiamo soltanto insieme, imparando a prendercene cura e a preservarlo per il benessere anche delle future generazioni.

Si è convenuto che le relazioni sono indispensabili per far incontrare le competenze, innescando così processi di cambiamento seri, credibili e coerenti; giornalisti delle più svariate parti del mondo sono tutti d’accordo che un cambiamento è necessario e può passare solo attraverso lo studio comparato, il confronto, la ricerca e lo scambio di idee.

Altro aspetto che ha trovato tutti sintonizzati è l’indispensabilità della formazione affinchè l’innovazione vinca le resistenze dei più scettici o meno interessati.

Un confronto, quello di Building Future Together, che ha gridato l’urgenza dell’azione, tanto che Green Accord sta già organizzando un altro meeting internazionale previsto per fine anno, a cui certamente L’agone non mancherà.

Gianluca e Ludovica Di Pietrantonio

Redattori L’agone