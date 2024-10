“Io non rischio”, oggi la giornata nazionale

Anche quest’anno, domenica 13 ottobre, su iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile è in programma la Giornata nazionale “Io non rischio 2024” dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile.

L’iniziativa, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, vedrà il coinvolgimento di migliaia di volontari che allestiranno punti informativi in tutta Italia per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali che interessano il nostro Paese e sul ruolo attivo che ciascuno di noi può assumere nel processo di riduzione del rischio, agendo prima che si verifichi una calamità.

Quest’anno, l’appuntamento nazionale dedicato a Io non rischio si svolgerà proprio in concomitanza con la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, due eventi che condividono l’obiettivo di rendere le comunità più consapevoli e preparate ad affrontare anche le nuove sfide imposte dal cambiamento climatico, adottando comportamenti che, fin da subito, possono fare la differenza per accrescere la propria sicurezza e quella degli altri.

La giornata vedrà impegnati i volontari delle Organizzazioni di Protezione civile nella “Piazza fisica” cittadina, all’interno di appositi stands, ad illustrare le tematiche specifiche.