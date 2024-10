Poste italiane propone tre webinair gratuiti

Tornano anche a Viterbo e provincia i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale e sull’Educazione Finanziaria. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Giovedì 10 ottobre, a partire dalle ore 15, si svolgerà la sessione dal titolo “Le sfide culturali della comunicazione inclusiva nell’epoca della multicanalità”, nel corso del quale esperti di letteratura, giornalismo e arti visive parleranno del ruolo chiave della comunicazione quotidiana nel costruire una società più aperta, consapevole, che comprenda e valorizzi le diversità.

Sempre giovedì 10 ottobre è previsto un doppio appuntamento webinar sulla tematica “Il risparmio e gli investimenti”. Questa duplice sessione on line interattiva ricade nella settimana mondiale dell’investitore (World Investor Week, promossa dalla International Organization of Securities Commissions) prevista dal 7 al 13 ottobre e riguarda le attività legate alla partecipazione di Poste Italiane all’iniziativa “Il Mese dell’Educazione Finanziaria» che quest’anno si svolgerà a novembre. I due eventi webinar avranno inizio alle 10 e alle 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario. Alcuni webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.