Tredici anni fa moriva Andrea Pesciarelli

“Tredici anni fa perdevamo un grande collega e un caro amico. In questi anni la professionalità di Andrea Pesciarelli non si è mai spenta”. Con queste parole l’Associazione di giornalisti Lettera 22 ricorda, nell’anniversario della scomparsa, il giornalista Andrea Pesciarelli, venuto a mancare l’8 ottobre del 2011 in seguito a un incidente stradale. Storico notista politico del Tg5, Pesciarelli viene sempre ricordato per la grande umanità e la passione per la professione giornalistica.

“Una persona solare, buona e intelligente, e soprattutto professionalmente sempre corretta”, ricordano gli esponenti dell’Associazione Lettera 22, “Tanti colleghi lo ricordano ai suoi esordi, quando svolgeva il suo lavoro da cronista sportivo. Poi, sorprendendo tutti, era passato a occuparsi di politica confermando la sua duttilità e una profonda conoscenza delle istituzioni. In questo 13° anniversario dalla scomparsa continuiamo a ricordare l’amico e il collega, ed inviamo un forte abbraccio a tutta la sua famiglia”. In questi anni ad Andrea Pesciarelli sono stati intitolati un centro studi sull’informazione e il campo di calciotto del Due Ponti Sporting Club di Roma, cui è seguito anche un memorial calcistico.