Canale Monterano, 27 ore senz’acqua

Al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è prevista una sospensione del flusso idrico dalle ore 9:00 del 08.10.2024 alle ore 12:00 del 09.10.2024.

Le zone in cui si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione sono:

Via Case Marani, Via Monte della Rosetta, Località Monte della Rosetta, Via Montevirginio e vie traverse, Via dei Ciliegi, Località Monte Alto e zone limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti, posizionate in Via del Fico altezza Via della Patera.

Per casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.