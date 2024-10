Roma, presentato Route21 – Chromosome on the Road

Il 5 ottobre Palazzo Valentini ha ospitato la tappa conclusiva, a Roma, di Route21 – Chromosome on the Road, un progetto promosso dall’Associazione Diversa-Mente, che si dedica dal 2015 al sostegno dei giovani affetti dalla sindrome di Down e da altre forme di disabilità, rappresentando un luogo di aggregazione e socialità per i ragazzi.

Ad accoglierli, il Consigliere metropolitano Rocco Ferraro, che ha portato i saluti del Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri e della Consigliera delegata Tiziana Biolghini ai ragazzi e alla Presidente Nicole Wederich. La Route21 Chromosome on the Road, un progetto conosciuto e sostenuto da Città metropolitana, che li ha incontrati anche nel 2022, si svolge ogni anno grazie all’impegno e alla dedizione di Gian Piero Papasodero, fondatore e Vicepresidente di Diversa-Mente. Quest’anno alla decima edizione, la Route21 è partita l’8 settembre da Gabicce: una carovana composta da motociclisti esperti e ragazzi con sindrome Down che ha fatto tappa in numerose città italiane prima di giungere a Roma per l’ultima tappa.

“Siamo lieti di ospitare nella sede di Città metropolitana di Roma Capitale i ragazzi e le ragazze affette da sindrome di Down al termine di un’esperienza entusiasmante: il giro d’Italia in moto. Condividiamo l’approccio di Diversa-Mente, associazione che promuove questa meritoria iniziativa, che guarda alla disabilità come a una risorsa, punta a valorizzare attitudini e aspirazioni di chi ha una particolare sindrome, senza etichettarli o isolarli in un contesto a parte della società. Sosteniamo iniziative come questa con grande entusiasmo, perché è così che, assieme alla società civile, diamo una forte spinta all’autodeterminazione, all’inclusione e all’integrazione di ragazze e ragazzi che, all’interno del giusto contesto, sono in grado di realizzare sé stessi e valorizzare le proprie capacità”.

Così Rocco Ferraro, Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale.

“È già il secondo anno che Diversamente fa tappa a Roma presso le nostre sedi istituzionali: l’anno scorso in Piazza del Campidoglio e quest’anno Palazzo Valentini. È sempre un grande piacere accogliere realtà che affrontano con grazia e creatività le sfide che la vita pone loro davanti. Una lezione per tutti e tutte”.

Tiziana Biolghini, Consigliera metropolitana delegata Pari Opportunità.