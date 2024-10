E’ morto Sammy Basso, era affetto da progeria

E’ morto a 28 anni Sammy Basso, il biologo veneto affetto da progeria .Basso si era laureato in Scienze Naturali all’Università di Padova nel 2018 con una tesi dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della sua patologia. Aveva anche fondato l’Associazione italiana progeria Sammy Basso (Aiprosab). Per la cronaca si tratta di una malattia dovuta a una rarissima mutazione genetica e chi ne soffre presenta, già da giovanissimo, patologie che caratterizzano la vecchiaia, come infarto, ictus e insufficienza cardiaca.