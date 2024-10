Il Teatro del Loto si fa green, tra i 19 finanziati dal Pnrr per diventare energeticamente autosufficiente. Ed inclusivo

Come si può vedere, infatti, il Loto si è piazzato al 6° posto in graduatoria (44 erano stati i progetti presentati) ed è oltretutto il primo dei solo due privati – come noto è gestito ed è stato acquistato anni fa dalla Cooperativa TeatriMolisani – essendo gli altri di proprietà comunale o comunque pubblica.

“Il Teatro del Loto diventerà il primo Teatro d’Europa completamente autosufficiente per fabbisogno energetico. Un successo che vogliamo condividere con tutto il Molise”, il commento entusiastico sui social del direttore artistico, e presidente della Cooperativa, Stefano Sabelli.

Al via dunque il progetto Loto green roads, il “Folle Volo” del Teatro del Loto, gioiello culturale e architettonico del Molise (che è stato oggetto di un continuum di migliorie negli ultimi anni) e, d’ora in avanti, anche eco-friendly.

La notizia era attesa – già ad agosto il Loto ne era a conoscenza – ma ora è ufficiale. Il bando PNRR era questo: “Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 – Investimento 1.3 – Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno” finanziato dall’Unione Europea – NexGenerationEU”.

“Fra tanti Enti pubblici, che avevano in apparenza più evidenti opportunità, rispetto alle nostre, spicca in realtà il progetto di una Cooperativa sociale molisana, che è anche l’unico Soggetto d’Impresa della nostra Regione (talvolta è bene ricordarlo) riconosciuto e sostenuto dal FUS per le attività di Teatro. Un soggetto d’impresa d’Arte che si è messo in testa una nuova bellissima pazza idea, a compendio delle tante già realizzate. Ovvero: diventare – probabilmente – il primo Teatro d’Europa completamente eco efficiente e totalmente indipendente, da un punto di vista energetico. Il regalo più bello che avremmo potuto augurarci, per entrare, nel 2025, nel nostro 18° anno di attività”, così sempre Sabelli.

250.000 euro verranno erogati dal PNRR per il progetto del “più bel piccolo teatro d’Italia”. Ecco come verranno spesi. “In modo etico, consapevole, trasparente e ci permetteranno di realizzare un progetto ancora più ambizioso e unico di quello che il Loto già non rappresenta. Promuoveremo economia circolare, perché tutte, o quasi, molisane e del territorio sono le imprese che abbiamo voluto coinvolgere per attuarlo”.

Dunque “a breve la nostra Cooperativa inaugurerà le sue Loto Green Roads”.