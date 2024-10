Istat, vendite agosto, -0,5% su mese

Secondo i dati Istat resi noti oggi, ad agosto le vendite al dettaglio in valore scendono rispetto al mese precedente dello 0,5%, mentre salgono dello 0,8% su base annua.

“Dati negativi. Un calo in appena un mese dello 0,5% è davvero consistente. Un record che non si aveva dal settembre 2023, quando le vendite si abbassarono dello 0,6%. Per gli alimentari, se su luglio prosegue la dieta forzata degli italiani, dato che mangiano in quantità lo 0,2% in meno, si assiste a un lieve recupero su agosto 2023, con un +1%. Una magra consolazione, però, attesi i crolli degli anni passati. Nel 2023, infatti, le vendite alimentari in volume sono scese del 3%, nel 2022 del 3,2%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Secondo il nostro studio, ad esempio, se oggi salgono dell’1% su agosto 2023, rispetto ad agosto del 2022 si mangia il 2,3% in meno. Una bella cura dimagrante” conclude Dona.