Fine settimana con i nonni nel XV municipio

“Dopo il grande successo dello scorso anno, per festeggiare la Festa dei Nonni tornano gli appuntamenti in tutte le Case Sociali degli Anziani e del Quartiere del Municipio XV con otto feste dedicate ai nonni e ai loro nipoti.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, nei CSAQ di Cesano, La Storta, Farnesina, Labaro, Cassia -Due Ponti, Valle Muricana, Isola Farnese e La Giustiniana, dalle 15.00 alle 19.00, le nonne e i nonni del territorio, accompagnati dai loro nipoti – che per l’occasione potranno portare un disegno della loro famiglia da donare e appendere all’interno dei Centri Anziani per una mostra dedicata alla Festa dei Nonni – potranno partecipare gratuitamente alle iniziative organizzate dal Municipio XV con intrattenimento, giochi e spettacoli di magia a cura di Azzurra ’84, Cooperativa sociale onlus.

Siamo grati ai nostri anziani, memoria storica del nostro territorio e fondamentale riferimento quotidiano per la nostra amministrazione. Per questo, proprio come lo scorso anno, le iniziative di questi giorni, aperte anche ai non iscritti, saranno un’ulteriore occasione per condividere del tempo con loro e con tutta la cittadinanza”.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e il Presidente di Commissione, Alfonso Rago.

– Sabato 5 ottobre ore 15 – 19 Festa dei Nonni al CSAQ di Cesano (Via Orrea, 25), al CSAQ Cassia – La Storta (Via Cassia 1686), al CSAQ Farnesina (Via della Farnesina, 53) e al CSAQ Galline Bianche – Labaro (Via delle Galline Bianche, 105).

– Domenica 6 ottobre ore 15 – 19 Festa dei Nonni al CSAQ San Felice Circeo (Via Prossedi), CSAQ Valle Muricana (Via Pegognaga, 5), CSQA di Isola Farnese (Via dell’Isola Farnese) e al CSQA Giustiniana (Via Rocco Santoliquido, 88)